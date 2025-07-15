"الأضابير ولعت".. حريق في مستشفى قنا العام

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل غرفة إدارية تابعة لمستشفى قنا العام، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان اللواء مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من إدارة الدفاع المدني يفيد بنشوب حريق بغرفة "الاضابير" في أحد المباني الإدارية المنفصلة عن المبنى الرئيسي للمستشفى بمدينة قنا.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من احتواء النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية أن الغرفة مغلقة منذ فترة طويلة وتحتوي على ملفات وأوراق قديمة، ورجحت التحريات أن ماسًا كهربائيًا كان السبب وراء اشتعال الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه بدقة.