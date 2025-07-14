ضخ المياه تدريجيًا بعد إصلاح تسريب بخط رئيسي في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الانتهاء من إصلاح تسريب مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخارج من محطة الوليدية المرشحة، والذي يبلغ قطره 500 ملم ويُصنع من مادة البولي إيثيلين، بعد أن تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق بمركز أسيوط.

وقال المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن فرق الطوارئ والصيانة تحركت فور رصد التسريب، وتمت السيطرة على الموقف باستخدام المعدات الحديثة التابعة للشركة، مما أسهم في إنهاء أعمال الإصلاح خلال ساعات محدودة.

وباشرت الشركة ضخ المياه تدريجيًا إلى الشبكة، تمهيدًا لإعادة الخدمة بالكامل إلى المناطق المتأثرة، وتشمل منطقة الوليدية وقرى بحري مركز أسيوط، وهي: منقباد، نجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لها.

وأكد شحاتة استمرار المتابعة الفنية لضغوط الشبكة لضمان انتظام الخدمة واستقرارها، مشددًا على جاهزية الشركة للتعامل مع أية أعطال طارئة، ضمن خطتها لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.