محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو يناقشان قضايا الكنائس

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لبحث شئون الكنائس، وكان في استقباله الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الكنائس بالمحافظة خاصة في مدينتي طور سيناء ونويبع، وبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية التواصل المستمر مع جميع أطياف المجتمع، لترسيخ مبادئ المواطنة، وتعزيز قيم التسامح والتلاحم الوطني.

وأعلن المحافظ اعتزامه عقد لقاء موسّع يضم مختلف الطوائف المسيحية بالمحافظة، إلى جانب مدير مديرية الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، بهدف دعم قيم التعايش والتسامح، وتعزيز العمل المشترك من أجل تنمية المحافظة.

وأعرب الأنبا أبوللو، عن تقديره لحرص المحافظ على تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف المؤسسات الدينية، مشيدًا بالنهج الوطني الذي تتبعه محافظة جنوب سيناء في دعم الاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.