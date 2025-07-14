إعلان

محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو يناقشان قضايا الكنائس

11:46 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زيارة الكنيسة
  • عرض 4 صورة
    لقاء المحافظ وأنبا أبوللو
  • عرض 4 صورة
    زيارة كتدرائية السمائيين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لبحث شئون الكنائس، وكان في استقباله الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الكنائس بالمحافظة خاصة في مدينتي طور سيناء ونويبع، وبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية التواصل المستمر مع جميع أطياف المجتمع، لترسيخ مبادئ المواطنة، وتعزيز قيم التسامح والتلاحم الوطني.

وأعلن المحافظ اعتزامه عقد لقاء موسّع يضم مختلف الطوائف المسيحية بالمحافظة، إلى جانب مدير مديرية الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، بهدف دعم قيم التعايش والتسامح، وتعزيز العمل المشترك من أجل تنمية المحافظة.

وأعرب الأنبا أبوللو، عن تقديره لحرص المحافظ على تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف المؤسسات الدينية، مشيدًا بالنهج الوطني الذي تتبعه محافظة جنوب سيناء في دعم الاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء الكنائس خالد مبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟