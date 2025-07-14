المنوفية - أحمد الباهي:

خيمت حالة من الصدمة على أهالي قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمس الأحد، عقب العثور على جثة شاب بالقرب من شاطئ نهر النيل "فرع رشيد".

وتبين أن الجثة لشاب ثلاثيني موثوق اليدين ومربوطة في حجر مستقر في أرضية النهر، مما دفعهم لإبلاغ الجهات المعنية على الفور.

وتبين من الفحص أن الشاب يُدعى "أحمد.م.ع" 35 عامًا، مقيم بعزبة طلعت نطاق قرية جريس في مركز أشمون، وتقرر نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأ رجال الشرطة تحرياتهم ووضع خطة بحث لمعرفة آخر من شاهد الشاب وعلاقاته ومناقشة أسرته وأصدقائه، فضلاً عن مراجعة كاميرات المراقبة للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.