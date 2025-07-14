ضبط مستأجرين تعتدوا على مالكة شقة وابنتها بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قررت نيابة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، حبس 3 أشخاص على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بالتعدي على سيدة وابنتها وسحلهما في الشارع، على خلفية نزاع قضائي متعلق بعدم سداد القيمة الإيجارية لشقة مستأجرة.

وتقدمت المجني عليها، "سهير. ع ا" (65 عامًا)، والمقيمة بمنطقة تقسيم طرطير، ببلاغ رسمي أفادت فيه بتعرضها وابنتها للاعتداء من قِبل المستأجرين، بعد رفضهم سداد الإيجار وعدم الالتزام بشروط العقد، ورفضهم مغادرة الشقة عقب انتهاء مدة الإيجار.

وأوضحت المجني عليها أن المتهمين خالفوا الاتفاق وتمادوا في التهديد والضرب والترويع، مما دفعها إلى اللجوء للنيابة، مؤكدة أن الاعتداء وثّقته مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وتمكنت من ضبط المتهمين، الذين أقروا خلال التحقيقات بصحة الواقعة، فيما أمرت النيابة باستمرار التحريات بشأن ملابسات الحادث.