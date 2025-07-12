إصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها، بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة قها بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، والتي دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إسلام ع. – 43 عامًا، عامر ا. – 38 عامًا، ومحمد س. – 30 عامًا، ومقيم بمركز منيا القمح

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق لتفادي تعطيل حركة السير.