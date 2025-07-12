أسيوط - محمود عجمي:



نجح فريق طبي مشترك من قسمي الأشعة التشخيصية والأمراض العصبية بكلية الطب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عامًا، بعد تعرضه لجلطات متعددة في المخ نتيجة ضيق حرج بالشريان السباتي، وذلك من خلال تدخل دقيق باستخدام القسطرة المخية.



وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية كل من: الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبإشراف كل من الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور خالد البيه، رئيس قسم الأمراض العصبية، والدكتور طارق راجح، رئيس وحدة الأمراض العصبية.



وكان المريض قد وصل إلى المستشفى الرئيسي في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بجلطات دماغية ناتجة عن ضيق شديد في الشريان السباتي، مما استدعى تدخلاً عاجلاً باستخدام القسطرة المخية.



وتكوّن الفريق الطبي المعالج من الدكتور مصطفى هاشم، أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية والقسطرة المخية، رئيسًا للفريق، بمشاركة الدكتور محمود رفعت، مدرس واستشاري الأشعة التشخيصية والقسطرة المخية، والدكتور محمود نجيب، مدرس واستشاري الأعصاب والقسطرة المخية، والطبيب عبد الرحمن عمر، مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية.



وشارك في العملية فريق متخصص من قسم التخدير بقيادة الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، وضم الطبيب المقيم زكريا أحمد، إلى جانب دعم فني من عماد ناصح، فني القسطرة، وهيئة التمريض المكونة من شعبان رمضان وإسحاق إبراهيم.



وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى في حالة صحية مستقرة.



وجدير بالذكر أن القسطرة المخية تُعد من أبرز التقنيات الطبية الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الدماغ والأوعية الدموية، حيث توفر بديلاً آمنًا وفعالًا للجراحة التقليدية، وتتميز بقدرتها على تقديم صور دقيقة تسهم في التشخيص والعلاج في آنٍ واحد.







