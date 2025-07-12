أسيوط - محمود عجمي:



أعلنت شبكة كهرباء البداري بمحافظة أسيوط عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة البداري، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ولمدة خمسة أيام متتالية، وذلك بسبب أعمال الصيانة المجدولة على مغذي الزوايدة.



وأوضحت الشبكة أن أعمال الصيانة ستُجرى يوميًا في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وحددت الشبكة المناطق المتأثرة بانقطاع التيار، وتشمل: "منطقة البربخ والفحامة، تل الزوايدة، علي حسن، عزبة الحامض، عزبة أبو أمين، سيد سالم، مجريس شرق، بني فيز شرق، عزبة عطية مكي".



ودعت الشركة المواطنين في تلك المناطق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع، مؤكدة حرصها على الانتهاء من أعمال الصيانة في الوقت المحدد، واستئناف الخدمة بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال.







