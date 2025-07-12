محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الفوزة - صور

أسوان - إيهاب عمران:



يواصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته للوقوف ميدانيًا على الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" داخل قرى مركز إدفو.



وتفقد المحافظ، اليوم السبت، مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي بقرية الفوزة بالرديسية بحري بتكلفة 350 مليون جنيه، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم، كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البحيرة.



ووجه محافظ أسوان، إلى سرعة الانتهاء من محطة معالجة قرية الفوزة ليتم دخولها التشغيل التجريبى فى 30 أغسطس المقبل ودخولها الخدمة بما يساهم فى خدمة أكثر من 55 ألف نسمة.





