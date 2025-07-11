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كانت ملفوفة فى قماشة.. العثور على رضيعة حديثة الولادة بقنا

08:29 م الجمعة 11 يوليه 2025

العثور على رضيعة حديثة الولادة

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة مجهولة النسب بإحدى القرى التابعة للبحري قمولا، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بالعثور على رضيعة حديثة الولادة بإحدى القرى التابعة للبحري قمولا بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيعة حديثة الولادة عمرها 24 ساعة، ملفوفة بقطعة قماش وملقاة في أحد شوارع قرية بالبحري قمولا مركز نقادة.

وجرى نقل الطفلة الرضيعة إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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العثور على رضيعة أمن قنا
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