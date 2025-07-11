محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل مدينة نويبع، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، للوقوف على احتياجات التجمعات البدوية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وتقديم حلول واقعية تعزز جهود التنمية الشاملة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مجموعة من المطالب والتحديات التي طرحها الحضور، وعلى رأسها قضايا الإسكان، وتوصيل المرافق لأراضي الشباب، وتحديات تقنين المزارع والمخيمات السياحية، وزيادة مدة عقود المخيمات السياحية لدعم الاستقرار الاستثماري بالمدينة.

كما ناقش الاجتماع أهمية فتح طريق نويبع – طابا، وطريق نخل - النفق أمام جميع الفئات والجنسيات، لما له من أثر مباشر في تنشيط حركة السياحة والتجارة، وتعزيز الربط بين مدينة نويبع وباقي محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين في المدن الحدودية والتجمعات البدوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضمن تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والسياحة.

وأعلن المحافظ خلال اللقاء عن قرب افتتاح مستشفى نويبع المركزى للتشغيل التجريبي، تمهيدًا لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المدينة، ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل تكليف الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه الحلول وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي.

وشدد المحافظ على أهمية احترام جهود الدولة والمخططات الاستراتيجية واللوائح والقوانين المنظمة، بما يعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالي تلك المناطق، ويسهم في تعزيز التصنيف السياحي لمحافظة جنوب سيناء، ووضعها على منصة السياحة العالمية بمعايير دولية تحقق الاستدامة والاقتصاد الأخضر المستدام.

وأعرب الحضور من الأهالي والمستثمرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ جنوب سيناء، على هذا النهج التفاعلي، وحرصهم على متابعة قضاياهم ميدانيًا، بما يعزز التنمية ويرفع من التصنيف السياحي والاقتصادي لمدينة نويبع.