بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالًا كثيفًا، اليوم الجمعة، من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح، للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص الزوار على السباحة وممارسة الألعاب الشاطئية إلى جانب الاسترخاء على الرمال وسط أجواء أسرية تميزت بالبهجة والمرح وتنوع الأنشطة الترفيهية.

ومن جانبه، وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أقصى درجات الأمان للرواد، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ - بحسب بيان المحافظة - لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول إلى أعماق البحر وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وتشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، مع استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.