أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير.

وجرى دخول لوحة توزيع الكهرباء الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية، وأم سلمة، والطوناب، وخور الزق، والفوزة غرب، والفوزة شرق، والبحيرة والعدوة شرق، والعدوة غرب.

واستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلي عن المشروع المهندس حسين محمد مدير الكهرباء بجهاز التعمير، والذي أشار إلى أن مبنى لوحة التوزيع مكون من طابقين بطول 250 م2 ، الطابق الأول خاص بالخلايا، والطابق الثانى مبنى إداري للعاملين، واللوحة عبارة عن جهد قدرة 11 ك . ف.

وتضم 17 خلية منها 4 خلايا للدخول، و10 خلايا للخروج، وخلية ربط قضبان، وخلية محول مساعد، وتمتد من الربط الحلقي، وتعتمد اللوحة على التغذية الأساسية، والتغذية البديلة لسهولة الصيانة واستمرارية التغذية الكهربائية لجميع القرى المربوطة عليها، وهو ما ساهم فى تخفيف الأحمال عن المغذيات القديمة المتهالكة.

ولفت إلى أنه تم تمديد 418 كم كابلات جهد متوسط بإدفو شرق، وتركيب 320 محول بقدرات مختلفة، وجرى كذلك مد مليون متر طولى من موصلات الجهد المنخفض، وتركيب 7600 عمود جهد منخفض، وكذا تركيب 5 آلاف كشاف قدرة 100 وات، وإنشاء 4 لوحات توزيع هى البحيرة والنزل والكحال والعقيبة لتساهم في توفير التيار الكهربائي لقرى إدفو شرق بالكامل، وتكلفت هذه الأعمال حوالى مليار جنيه تقريباً.