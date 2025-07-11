تنظيم ورشة لتعليم "فن الخرز" بأساليب حديثة في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت أمانة المرأة بحزب الجبهة الوطنية لجنوب سيناء، بالتعاون مع مبادرة "إيد بتفيد" للحرف اليدوية، اليوم الجمعة، ورشة عمل لتعليم "فن الخرز والإكسسوارات" بمدينة شرم الشيخ، بهدف تمكين المرأة والشباب والأطفال من الجنسين، وتعزيز مهاراتهم الإنتاجية للمساهمة في التنمية المجتمعية.

وشهدت الورشة إقبالًا ومشاركة واسعة من أبناء مدينة شرم الشيخ من مختلف الأعمار، الذين أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه الفرصة التعليمية.

وقالت قسمة فتحي، أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية ، إن هذه الورش تأتي بدعم كامل من مبادرة "إيد بتفيد"، وتندرج ضمن حرص الحزب على دعم الفئات المستهدفة وتعزيز مهاراتهم في الحرف اليدوية، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تعد الورشة الثانية لتعليم فن الخرز والإكسسوارات تحت إشراف المدربة هدير شريف، الأمين المساعد لأمانة المرأة بالحزب.

وأوضحت أن الورشة تركز على تعليم فن الخرز، ودمجه بالأعمال الفنية والحرف اليدوية لصناعة الإكسسوارات المتنوعة مثل السلاسل والأساور والقلائد وزينة الحقائب، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة في الغرز واختيار الألوان، مؤكدة على استمرار فعاليات المبادرة التعليمية خلال الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة للمشاركة والاستفادة.

وأكد الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، على اهتمام الحزب ودعمه للمرأة من خلال الحرف اليدوية التي تعزز مكانتها المجتمعية، وتساعدها على بناء حرفة مستدامة ومنتجة، مشيدًا بتفاعل المشاركين من أبناء شرم الشيخ.

وأضاف أحمد الكفراوي، مساعد رئيس قطاع خليج العقبة وأمين تنظيم المدينة، أن الحزب يقدم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات التعليمية في جميع المجالات، كونها أدوات فعالة في تعزيز روح الإنتاج والعمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي المدينة.

ودعا أهالي شرم الشيخ للانضمام والمشاركة في هذه البيئة التعليمية الممتعة والمحفزة، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا.