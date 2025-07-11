انطلاق قافلة وعظية بالمنصورة لمواجهة التراجع الأخلاقي - صور



الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، انطلاق قافلة الواعظات بمدينة المنصورة.

وقال بيان مديرية الأوقاف: "إن القافلة سبقها مقرأة للواعظات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل الدور الدعوي والتوعوي للمرأة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية للواعظات في مختلف المحافظات".

تضم القافلة نخبة من الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وتهدف إلى نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الانتماء، والتسامح، والتماسك الأسري، ومواجهة الظواهر السلبية كالعنف الأسري، والتطرف، والمفاهيم المغلوطة.

وتأتي هذه القافلة ضمن القوافل الدعوية التي تنظمها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على أهمية تمكين المرأة دعويًا، وتفعيل رسالتها في توعية الأسرة والمجتمع.