الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية استهدفت أهالي قرية الهنداو بمركز الداخلة، في خطوة جديدة تعكس حرص الحزب على دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة والنائية.

وجرى تنفيذ القافلة تحت إشراف المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، وبالتنسيق ودعم النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، الذي تولى متابعة التجهيزات اللوجستية والطبية، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها بشكل منظم وسريع.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، في تصريح خاص لموقع مصراوي: "إن القافلة جاءت استجابة لمطالب عدد من الأهالي، في ظل نقص الخدمات الطبية ببعض القرى".

وأضاف "عبد الغني" أن "الهنداو" واحدة من المناطق التي تحتاج إلى تدخل صحي عاجل ومستمر، وهو ما دفع الحزب لإطلاق هذه القافلة ضمن برنامج متكامل يهدف لتغطية معظم قرى المركز خلال العام الجاري.

وشملت القافلة الكشف الطبي، وصرف العلاج المجاني لـ70 مواطنًا من أبناء قرية الهنداو والقرى المجاورة، في تخصصات متعددة شملت:

طب الأطفال تحت إشراف الدكتورة فاطمة محمود أبو بكر

الأنف والأذن والحنجرة مع الدكتورة جهاد سيد

الباطنة تحت إشراف الدكتورة إسراء عبد الرحمن

الأسنان بإشراف الدكتور أحمد حنفي محمود

الصيدلة من خلال الدكتورة رندا حسن محمد

وأوضح النائب محمد علي عبد الغني، أن الحزب يسعى إلى تغطية الفجوة في الخدمات الصحية عبر شراكات فاعلة مع الأطباء والمتخصصين المتطوعين، مضيفًا: "مستمرون في الوصول إلى كل بيت محتاج للرعاية الصحية، فالمواطن في قلب أولوياتنا."