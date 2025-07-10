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مصرع طفل في انهيار حائط منزل بالمنيا

09:24 م الخميس 10 يوليه 2025

جثة طفل - أرشيفية

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المنيا – جمال محمد:

توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات شديدة، إثر انهيار حائط منزل قديم عليه أثناء لهوه بالقرب من منزله بقرية دلقام العطيفي، غرب مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى سمالوط التخصصي بوصول الطفل حمزة محمد جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز لمعاينة موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن الحائط المنهار تابع لمنزل قديم مجاور، وأن الحادث وقع أثناء لعب الطفل دون وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما فُرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار حرصًا على سلامة المواطنين.

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