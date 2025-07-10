محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمتابعة ملفات الخدمات والتنمية

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل السنترالات، والتأكد من سلامة بطاريات الليثيوم، مع إزالة المخلفات من أسطح المباني الحكومية والتخلص الآمن من المعدات والأوراق والخشب التالف، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفي إطار التوجه نحو الاستدامة البيئية، كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بإعادة تدوير الأوراق القديمة، كما وجه مديرية الصحة بإعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي لاستخدامها في التصنيع مجددًا، بما يسهم في تقليل الفاقد.

كما استعرض المحافظ مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه يمثل أولوية قصوى، ووجه بالإزالة الفورية للتعديات غير المقننة ورفعها على المنظومة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيًا المواطنين إلى استكمال إجراءات التقنين عبر المراكز التكنولوجية.

وناقش الاجتماع خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق والنقل، حيث شدد المحافظ على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، ووجّه بتركيب بلاط إنترلوك على جانبي الطرق بعرض مترين، مع إنشاء فواصل مخصصة لتمديدات المرافق لتفادي تلف البنية التحتية مستقبلًا.

وأكد المحافظ أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الجودة الشاملة في تقديم الخدمات، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح المعدات المعطلة، خاصة معدات إدارة المخلفات الصلبة، حفاظًا على كفاءة التشغيل والمال العام.

وفيما يخص المناطق غير المخططة، وجه المحافظ باستمرار تطوير مناطق "المصلة"، و"زرزارة"، و"الفواخير" بحي غرب أسيوط، لتحسين مستوى المعيشة، كما شدد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتطوير مركز شباب غرب البلد، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب جديد، إلى جانب دعم المرأة من خلال تنظيم معارض دائمة لمنتجات الحرف اليدوية والتسويق عبر منصة "أيادي مصر".

كما تابع المحافظ أعمال اللجنة المكلفة بفحص نادي أسيوط الرياضي، مؤكدًا استمرار الأنشطة بشكل طبيعي، وكشف عن خطة لافتتاح فرعين جديدين للنادي بمدينة ناصر ومدينة أسيوط الجديدة، ووجه بفتح فصول رياض أطفال (KG1 وKG2) داخل مراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتخفيف الضغط على المدارس.

واستعرض المجلس نتائج أعمال اللجنة الفنية للإنذار المبكر المعنية بنوعية مياه نهر النيل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة البترول قبل تنفيذ أي أعمال حفر قد تؤثر على شبكات الغاز أو البترول.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص ثلاث غرف بمجمع المصالح الحكومية لصالح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، كما أقر قبول التبرع المقدم من القمص أرميا عوض عزيز بقطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بعزبة الأسقف بمركز القوصية، إلى جانب عدد من التبرعات الأخرى الموجهة لدعم مشروعات تنموية بالمراكز والمدن.