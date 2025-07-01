محافظ المنيا يوجّه بصرف مساعدات عاجلة ودعم غذائي للفئات الأولى (صور)

المنيا – جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بصرف مساعدات مالية عاجلة لمدة 6 شهور، وتوزيع بونات غذائية على عدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال لقاء جماهيري بمواطني مركزي مغاغة والعدوة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، ورفع مستوى الخدمات.

ناقش اللقاء عددًا من الطلبات المرتبطة بقطاعات الطرق، المرافق، التعليم، الصحة، التموين، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الري، البريد، وتراخيص الأكشاك والمخابز، حيث أحيلت بعض المطالب إلى الجهات المختصة لدراستها وتنفيذ اللازم.

وفي ملف المرافق، شدد المحافظ على الانتهاء من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول منتصف يوليو الجاري، مع تطبيق معايير الجودة وتجاوز المعوقات.

كما وجّه هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة مواقع جديدة بقرى مغاغة والعدوة لإنشاء مدارس، ووافق على توسعة مدرسة بلهاسة، وإدراج سور مدرسة شارونة ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وفي قطاع الري، كلّف المحافظ بسرعة استكمال تغطية ترعة السلام بمدينة مغاغة بطول 125 مترًا ضمن خطة 2024/2025، لتحسين المظهر البيئي والحد من المخاطر.

كما أصدر توجيهات بصرف حصة خبز مجانية لأحد المواطنين لحين تجديد بطاقته التموينية، وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، ومتابعة بطاقات التموين المتوقفة.

وفي مركز العدوة، وجّه المحافظ بإنشاء مدرسة تعليم أساسي على قطعة أرض متبرع بها، واستكمال مستشفى البسقلون، وإنشاء مدرسة جديدة في قرية نزلة رمضان، وإدراج قرية الساوي ضمن خطة تطوير مشروعات الصرف الصحي والغاز والإنترنت، إلى جانب إقامة مكتب بريد لخدمة الأهالي.

وشملت التوجيهات أيضًا: إقامة كوبري على مصرف المحيط لربط عزبة الصالحية، إزالة التعديات على الترع بقرية صفانية، مد شبكات الغاز لمنشأة عبدالله، تطوير المدرسة الإعدادية بالقرية، وإعادة رصف الطرق بعد تنفيذ مشروعات المرافق.

كما وجّه المحافظ بفحص طلبات تشغيل حضانة بقرية قصر لملوم، ودراسة تراخيص مخابز بلدية داخل الحيز العمراني، وفتح منفذ لبيع السلع الأساسية في قرية الجهاد.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية في المدن والقرى لمتابعة المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، بما يضمن حلولًا واقعية وتحسين مستوى المعيشة.