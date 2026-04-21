إعلان

محافظ أسيوط يوجه بتسريع إجراءات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين

كتب : محمود عجمي

10:53 ص 21/04/2026 تعديل في 10:53 ص
    محافظ أسيوط يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتقديم التيسيرات للمواطنين
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة دفع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، نظرًا لأهمية هذه الملفات في دعم خطط التنمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والأحياء

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المراكز والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومحمد جمال مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة الإلكترونية بالمحافظة.

تذليل العقبات وتيسير الإجراءات

وأكد محافظ أسيوط أهمية تسريع وتيرة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين.

زيادة معدلات الإنجاز والعمل الميداني

ووجه اللواء محمد علوان بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز، وسرعة فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة للشروط القانونية، مع إزالة أي معوقات إدارية أو فنية، فضلًا عن تعزيز التواجد الميداني وتكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع لرفع الوعي وتسريع الإجراءات.

حزم في مواجهة التعديات الجديدة

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط محافظ أسيوط تقنين أراضي الدولة التصالح في مخالفات البناء

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

