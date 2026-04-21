اندلع حريق في أحد الكافيهات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات بنطاق قسم ثان الزقازيق في شارع طلبة عويضة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ كما تم الدفع بسيارات الإسعاف من قبل هيئة الإسعاف.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق بشارع طلبة عويضة، التابع لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، حيث بدأت القوات في التعامل مع النيران ومحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وجارٍ حاليًا أعمال الإخماد والتبريد، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات بين المواطنين، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وكشف ملابساته.