"كان ماشي بين القضبان".. مصرع شاب أسفل عجلات قطار في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:05 م 21/04/2026

شهدت المنطقة الواقعة أمام مركز شباب قرية العراقية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية، حيث لقي شاب في بداية العشرينات مصرعه متأثرًا بإصاباته بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

أكد شهود عيان لموقع مصراوي، أن القطار القادم من كفر الزيات إلى منوف اصطدم بشاب يبلغ من العمر نحو 22 عامًا، كان يسير بين قضبان السكة الحديد، ويرتدي "تيشيرت" أسود اللون، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

محاولة إنقاذ

جرى نقل الشاب إلى مستشفى الشهداء المركزي وهو على قيد الحياة، في محاولة لإسعافه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته داخل المستشفى بعد وقت قصير من وصوله.

مجهول الهوية

أفاد مصدر بأن الشاب لم يُعثر بحوزته على أي أوراق تثبت هويته، فيما رجّح أهالي القرية أنه ليس من أبناء المنطقة، مع استمرار محاولات تحديد هويته.

إخطار أمني وإجراءات

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

