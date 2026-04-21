إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:39 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب؟

تراجع سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم بنحو 10 جنيهات، متأثرًا بانخفاضه في البورصات العالمية للمعادن بنسبة 0.74%، ليسجل نحو 4785 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا التراجع أيضًا في ظل انخفاض الطلب على المعدن الأصفر داخل السوق المحلية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4785 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

إعلان

