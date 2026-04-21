قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 600 مليون دولار يوميا خسائر للسياحة في منطقتنا نتيجة تراجع حركة الطيران بسبب الحرب الامريكية الإيرانية.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصاددية.

وأضاف أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية أشارت إلى هذه التداعيات وأثارها، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,1 %، وتسارع التضخم العالمي إلى 4,4%، وخفض توقعات النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى النصف تقريبا.