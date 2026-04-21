رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني الراحلة في بيان، إذ جاء فيه: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناةٍ مع المرض، إثر مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني والإنساني".

وتابع البيان: "لقد كانت رمزًا من رموز الدراما الخليجية، وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال".

كواليس رحيل الفنانة حياة الفهد

تعرضت لوعكة صحية من شهر يوليو عام 2025، وسافرت بعدها إلى لندن للعلاج وأجرت عملية جراحية دقيقة، تعرضت لمضاعفات وأصيبت بجلطة دماغية، عادت بعدها إلى الكويت من أجل استكمال العلاج، ثم تم نقلها إلى العناية المركزة ودخلت في غيبوبة تامة، تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

آخر مشاركات حياة الفهد الفنية

وكانت آخر مشاركات حياة الفهد الفنية بمسلسل "أفكار أمي" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول (شاهة) امرأة قوية ومتحكمة تفرض دائمًا أفكارها وقراراتها على أفراد عائلتها، مما يترتب عليه حدوث العديد من الأزمات والمشكلات بين أفراد الأسرة، ويدخلون في صراعات يومية بسببها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من إبراهيم الحساوي، شيماء علي، زهرة الخرجي، ريم أرحمة، تأليف عبد المحسن الروضان، إخراج باسل الخطيب.

