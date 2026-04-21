"شوه وجهه بماء نار".. الحبس سنة لعاطل شرع في قتل جاره بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:01 م 21/04/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، لاتهامه بالتعدي على جاره بمادة حارقة "ماء نار" وإصابته في وجهه بسبب خلافات بينهما بمنطقة الرمل شرقي المدينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، وعضوية المستشارين محمد عاطف مشالي، ونبيل عاطف أبو زينة، ويحيى زكريا مرقى، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب.

تفاصيل البلاغ والتحقيقات

تعود أحداث القضية رقم 738 لسنة 2026 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتعدي المتهم على المجني عليه باستخدام مادة حارقة.

خلافات سابقة تتحول إلى اعتداء

وكشفت التحقيقات أن خلافات سابقة بين المتهم، عاطل، والمجني عليه "م.ن.ع.م" سائق وجارِه، تطورت إلى قيام المتهم بسكب مادة كاوية على وجه المجني عليه من الناحية اليسرى، ما أسفر عن إصابته بحروق بنسبة 2% وفق تقرير الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، قبل إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

