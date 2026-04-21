انطلق موسم حصاد ودراس القمح في محافظة جنوب سيناء، وسط حالة من البهجة بين المزارعين، بعد تسجيل زيادة ملحوظة في إنتاجية المحصول مقارنة بالعام الماضي، في ظل دعم حكومي متواصل وجهود إرشادية مكثفة.

فرحة المزارعين بزيادة الإنتاج

أعرب المزارعون عن سعادتهم بارتفاع إنتاجية القمح هذا الموسم، مشيدين بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المتابعة المستمرة من مديرية الزراعة. وأكدوا أن القوافل الزراعية الإرشادية ساهمت بشكل كبير في رفع وعيهم بأساليب الزراعة الحديثة، خاصة مع محدودية خبرتهم السابقة في زراعة القمح، ما انعكس إيجابيًا على حجم الإنتاج.

اهتمام الدولة بزراعة القمح في جنوب سيناء

قال أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى التوسع في زراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن الوزارة تحرص على توفير تقاوي ملائمة للظروف المناخية ونسب ملوحة التربة والمياه، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تتابع المزارعين منذ بداية تجهيز الأراضي للزراعة وحتى مراحل الحصاد والدراس، مع تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لضمان جودة المحصول وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.

دعم المزارعين بالتقاوي المحسّنة

أكد وكيل الوزارة أن المديرية تلقت دعمًا بنحو 835 شيكارة من تقاوي القمح، من بينها أصناف "سخا 95" و"جيزة 175" و"جيزة 174" و"مصر 4"، لافتًا إلى أن إنتاجية الفدان هذا العام تراوحت بين 11 و13 أردبًا، وهو معدل جيد مقارنة بالمواسم السابقة.

خطة للتوسع في زراعة القمح

أوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 435 فدانًا خلال الموسم الحالي، مع خطة لزيادتها إلى 1000 فدان خلال الموسم المقبل، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

نجاح الحقول الإرشادية

لفت إلى نجاح تجربة زراعة 8 حقول إرشادية باستخدام تقاوي خضعت لدراسات دقيقة، لاختيار الأنسب منها لتحمل ملوحة التربة والمياه، تمهيدًا لتعميمها خلال المواسم المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إشادة بالجهود الميدانية

وأشاد بدور العاملين في مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بمختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن جهودهم الإرشادية كان لها دور بارز في تحسين إنتاجية الفدان هذا العام.

حضور رسمي لفعاليات الدراس

شهد فعاليات الدراس عدد من قيادات القطاع الزراعي، من بينهم أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة، وثروت منصور، مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء، وإسراء فتحي، مدير الأراضي والمياه، وأمجد فادي، مدير إدارة الإرشاد الزراعي.