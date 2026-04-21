وفاة راكب داخل قطار تالجو خلال رحلته من أسوان إلى القاهرة

كتب : حمدي سليمان

10:57 ص 21/04/2026

إسعاف أرشيفية

لفظ راكب أنفاسه الأخيرة داخل عربة قطار تالجو، في مركز ببا جنوب بني سويف أثناء رحلته اليوم الثلاثاء، قادما من محافظة أسوان إلى القاهرة.

بداية الواقعة داخل القطار

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النقل والمواصلات، بوجود حالة وفاة داخل القطار تالجو 2031 أثناء مروره بنطاق مركز ببا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحالة.

تفاصيل الحالة

وبالفحص، تبين أن المتوفى يُدعى "ع. م. ا."، يبلغ من العمر 65 عامًا، ومقيم بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث كان في طريقه إلى القاهرة قبل أن توافيه المنية داخل القطار.

نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات

تم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق

إجراءات قانونية وطبية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية والقانونية.

وفاة داخل قطار أخبار بني سويف قطار تالجو 2031 مستشفى ببا المركزي

