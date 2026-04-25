نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ مواطن حاول إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل إلى مياه نهر النيل، نتيجة مروره بضائقة مالية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمحاولة شخص إلقاء نفسه من أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنقاذه قبل سقوطه في المياه.

وشارك في التعامل مع البلاغ العميد محمد علوي مفتش المباحث، والمقدم محمد الشيخ رئيس مباحث قصر النيل، والعقيد محمد دخان مأمور قسم قصر النيل، حيث جرى الدفع بالقوات اللازمة للتعامل السريع مع الموقف.

إنقاذ ترزي من محاولة انتحار أعلى كوبري قصر النيل

وبالفحص تبين أن الشخص يبلغ من العمر 47 عامًا، ويعمل ترزي ومقيم بمنطقة مصر القديمة، وبمناقشته أقر بأنه أقدم على محاولة الانتحار بسبب ضائقة مالية شديدة دفعته للتفكير في إنهاء حياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

