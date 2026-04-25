حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟

كتب : محمد الصاوي

07:32 م 25/04/2026 تعديل في 07:34 م

مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ مواطن حاول إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل إلى مياه نهر النيل، نتيجة مروره بضائقة مالية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمحاولة شخص إلقاء نفسه من أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنقاذه قبل سقوطه في المياه.

وشارك في التعامل مع البلاغ العميد محمد علوي مفتش المباحث، والمقدم محمد الشيخ رئيس مباحث قصر النيل، والعقيد محمد دخان مأمور قسم قصر النيل، حيث جرى الدفع بالقوات اللازمة للتعامل السريع مع الموقف.

إنقاذ ترزي من محاولة انتحار أعلى كوبري قصر النيل

وبالفحص تبين أن الشخص يبلغ من العمر 47 عامًا، ويعمل ترزي ومقيم بمنطقة مصر القديمة، وبمناقشته أقر بأنه أقدم على محاولة الانتحار بسبب ضائقة مالية شديدة دفعته للتفكير في إنهاء حياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

الإنقاذ النهري وزارة الداخلية النيابة العامة

مصدر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس بالدوري
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس بالدوري
حرب إيران.. هل يوجد خلافات بين مصر ودول الخليج؟
أخبار مصر

حرب إيران.. هل يوجد خلافات بين مصر ودول الخليج؟
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
أخبار البنوك

مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
مدارس

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أخبار مصر

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن

