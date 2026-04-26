تنبيه عاجل.. قطع المياه عن قرى بعدة مراكز في المنوفية اليوم

كتب : أحمد الباهي

05:00 ص 26/04/2026

انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية انقطاع المياه غدًا الأحد عن 13 قرية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة غسيل وتطهير الشبكات الدورية للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

القرى المتأثرة بانقطاع المياه

تشمل المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه: ميت موسى والماي بمركز شبين الكوم، طملاي بمركز منوف، زاوية البقلي بمركز الشهداء، الكتامية وأبو سنيطة وسمان وأبشيش بمركز الباجور، شوشاي والحلواصي بمركز أشمون، طه شبرا ودمهوج وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا.

سبب الانقطاع وأعمال الصيانة

تنفذ الشركة أعمال غسيل وتطهير الشبكات وفقًا للجدول الدوري، بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بكل مركز، مع الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة التعامل مع أي طوارئ.

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
