يترقب الكثير من أبناء محافظة المنيا حالة الطقس اليوم الأحد، بعد موجة حارة استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتنكسر بذلك الموجة الحارة بشكل نسبي.

درجات الحرارة اليوم الأحد

ووفقًا لبيان الهيئة، تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد 29 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، مع توقعات بسقوط طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر.