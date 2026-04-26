إعلان

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر صورة لمنفذ هجوم إطلاق النار

كتب : وكالات

06:47 ص 26/04/2026 تعديل في 03:01 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، نشر على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه".

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن، قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".

وفور سماع أصوات إطلاق النار، توقف الحاضرون ⁠في ‌العشاء عن الكلام على الفور، ⁠وبدأ الناس يصرخون "انبطحوا انبطحوا".

واحتمى مئات ⁠الضيوف أسفل الطاولات، بينما اندفع أفراد الخدمة السرية ⁠بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام.

واحتمى ترامب وميلانيا خلف المنصة قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم 2600 ‌شخص، بينما هرب موظفو الفندق إلى مقدمة قاعة الطعام، وفقا لروسيا اليوم.

منفذ هجوم إطلاق النار بالبيت الأبيض

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض حادث إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
شئون عربية و دولية

هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
نصائح طبية

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟