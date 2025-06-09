مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الاثنين، بعدما صدمها القطار، أثناء عبورها المزلقان في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بفتاة أمام مزلقان قرية الفنت بمركز الفشن، أسفر عن وفاتها في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى و إيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "مريم.ف.ح"، 17 عامًا، مقيمة قرية الفنت الشرقية بمركز الفشن.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.