أول تعليق لموظف حماية الأراضي المصاب بسوهاج بعد زيارة وزير الزراعة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعرب المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، والذي أصيب أثناء تنفيذه حملة إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ونينة الشرقية، عن امتنانه وسعادته البالغة بزيارة وزير الزراعة ومحافظ سوهاج ورئيس جامعة سوهاج أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، موجهًا الشكر للوزير لتحمله مشاق السفر خلال إجازة العيد للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد الموظف المصاب، استكمال واجبه الوطني لحماية الأراضي والرقبة الزراعية من التعدي عليها، كما وجه الشكر للواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني على اهتمامهما البالغ والمتابعة عن كثب لحالته الصحية.

كما التقى وزير الزراعة، بنجل المهندس المصاب، مؤكدًا دعمه الكامل له وعدم التهاون في حقه، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح له في أي وقت. كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصاب وعودته سريعًا لاستكمال عمله وواجبه.

وزار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المهندس طلعت شوقي بشير، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، الذي تعرض لاعتداء من أحد المخالفين أثناء حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى.

استقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له في المستشفى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حيث وجه "فاروق" الشكر له على جهوده المبذولة ومتابعته المستمرة لحالة المصاب أولاً بأول، منذ اللحظات الأولى لدخوله المستشفى.

واطمأن فاروق على الحالة الصحية لمسؤول حماية الأراضي، مُثمنًا دوره وجهوده المتميزة في أداء واجبه وإخلاصه المتفاني في العمل.

وقرر وزير الزراعة صرف مكافأة فورية للمصاب من الوزارة قدرها 25 ألف جنيه، كما أشار إلى أنه سيتم منحه ترقية استثنائية بالتنسيق مع محافظ سوهاج، لافتا الى تقديم كافة أشكال الدعم له، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة حتى شفائه تمامًا، بالتنسيق مع جامعة سوهاج.

وأكد الوزير أن الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي وزملائه أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض تمامًا، وأن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات. موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وتجريم ومعاقبة المتسبب في ذلك، مُثمنًا ما بذله من جهود ودوره الهام في تنفيذ أحكام القانون.

وأشار فاروق إلى أن مثل هذه الأعمال لن تزيد الدولة ومسؤوليها إلا إصرارًا على المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

ووجه وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم وقوة، والضرب بيد من حديد على المتعدين على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وعدم التهاون معهم.

وثمن "فاروق" جهود إدارة المستشفى باعتبارها من الصروح الطبية الهامة والمتخصصة بالمحافظة، والأطقم الطبية المتميزة التي تقوم بواجبها المهني على أكمل وجه، وتوفير المتطلبات العلاجية اللازمة، وتقديم كافة أوجه العناية والرعاية الصحية للمهندس طلعت منذ لحظة دخوله المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من فرق طبية متخصصة من أطباء العيون وجراحي المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة، وما بذله فريق طب وجراحة العيون خاصة بإجراء عملية جراحية ناجحة في عين المصاب واستقرار حالته الصحية.

وقدم الوزير الشكر للدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على جهوده المبذولة ومتابعته المستمرة للحالة أولاً بأول، مشيدًا بما شاهده من تجهيزات طبية حديثة على مستوى عالٍ وجودة الخدمات الطبية وما تقدمه مستشفى سوهاج الجامعي من رسالة عظيمة لتخفيف الألم ورفع المعاناة عن المرضى من مختلف محافظات الصعيد.

من ناحيته، اطمأن اللواء عبد الفتاح سراج على الحالة الصحية للمهندس طلعت، مشيدًا بدوره البطولي وإصراره على تنفيذ أحكام القانون، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة أبناء المحافظة المخلصين.

وأكد محافظ سوهاج أن أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة، ويتم مواجهتها بكل حزم وقوة وإزالتها في المهد، مشيرًا إلى تكثيف العمل أيام الأعياد والإجازات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، وعدم التهاون مع المتعدين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه سراج الأجهزة الإدارية بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الترقية الاستثنائية لمسؤول حماية الأراضي، التي تم التنسيق بشأنها مع وزير الزراعة.

فيما أكد النعماني، أن هذه الزيارة واللفتة الإنسانية المميزة من وزير الزراعة للاطمئنان على مسؤول حماية الأراضي المصاب أثناء تأدية عمله، تؤكد دعم الدولة لرجالها المخلصين الذين يؤدون دورًا وطنيًا مهمًا في تنفيذ القانون، ومساندة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف أن المهندس طلعت تعرض في واقعة مؤسفة لاعتداء أسفر عن إصابته بانفجار في مقلة العين اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي الأولي، ويخضع للرعاية الطبية اللازمة بقسم الرمد، مؤكدًا على استقرار الحالة الصحية للمصاب حاليًا.