بالصور- حريق يلتهم شقة بأحد الأبراج السكنية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في شقة بالطابق السابع، في برج سكني كائن بمدينة بني سويف، دون خسائر فى الأرواح، أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتصاعد ألسنة النيران من شرفة شقة بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بمنطقة أرض الحرية، وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.