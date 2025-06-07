إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو محمود ح م ا سن 40 مندوب شركة أدوية ومقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نجم عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته مروة ف ح م 39 عاما ربة منزل بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلتيهما الطفلة يارا 8 سنوات باشتباه ما بعد الإرتجاج، والطفلة هنا 10 سنوات باشتباه ما بعد الإرتجاج ومقيمين بذات العنوان "من مستقلي السيارة"، وجرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.