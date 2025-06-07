استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

نفذ جهاز التطوير والتجميل بالاسماعيلية، حملات مكثفة لرفع المخلفات من المسطحات الخضراء، شملت الشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد، بالإضافة إلى الطريق الدائري بدءًا من الجامعة الجديدة، مرورًا بالحديقة الدولية والمرور، وصولًا إلى المجمع الطبي. كما شملت الأعمال أيضًا ري المسطحات الخضراء للحفاظ على مظهرها الحيوي.

ومن جانبه صرح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بأن أجهزة المحافظة تواصل جهودها في أعمال النظافة والتجميل بمختلف الميادين والمناطق العامة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تشهد توافدًا كبيرًا على الحدائق والمتنزهات.

وأكدت المهندسة تغريد أبوالسعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل مهامها خلال أيام العيد، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان نظافة المدينة وتوفير بيئة جمالية آمنة للمواطنين خلال الاحتفالات.