إقبال كثيف على مراكز شباب المنيا في ثاني أيام العيد (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت مراكز الشباب في محافظة المنيا إقبالًا واسعًا من الأطفال والشباب خلال ثاني أيام عيد الأضحى، وسط أجواء مبهجة، حيث امتلأت الساحات والأنشطة بالحضور منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا انتظام العمل في جميع المراكز التابعة لها بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نهاية اليوم، في إطار مبادرة "العيد أحلى" التي أُطلقت على مستوى الجمهورية بمراكز شباب مصر، وتضمنت عروضًا فنية وألعابًا ترفيهية وفقرات موسيقية متنوعة.

وأكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن كافة مراكز الشباب في القرى والمدن بمراكز المنيا التسع تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن حمامات السباحة والملاهي كانت في مقدمة الوجهات المفضلة لدى الأسر وأطفالهم خلال اليوم الثاني من العيد.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة سير الأنشطة والاحتفالات، لضمان تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية للجمهور.