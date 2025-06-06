755 أضحية أول أيام عيد الأضحى في مجازر كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حصيلة أضاحي أول أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى مجازر مدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ.

وأكد الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن 20 مجزرًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة استقبلوا 755 رأس ماشية متنوعة ما بين أبقار، وجاموس، وأغنام.

وقال إن مجزر كفر الشيخ استقبل 58 أضحية بقري، و62 جاموسي، و44 أغنام بإجمالي 154 أضحية، ومجزر قرية محلة ابوعلي التابعة لمركز دسوق استقبل 14 أضحية بقري، و11 جاموسي، وأثنين من الغنم بإجمالي 27 أضحية، ومجزر قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق استقبل أضحية واحدة بقري، و15 جاموسي بإجمالي 16 أضحية.

ومجزر قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق استقبل 12 أضحية، و9 جاموسي بإجمالي 21 أضحية، ومجزر قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا استقبل 11 أضحية بقري، و12 جاموسي، و7 أغنام بإجمالي 30 أضحية، ومجزر الحامول استقبل 5 أبقار، و13 جاموسي، و5 أغنام بإجمالي 23 أضحية.

ومجزر قرية أبوسكين التابعة لمركز الحامول استقبل 4 أبقار، و8 جاموسي، و7 أغنام بإجمالي 19 أضحية، ومجزر فوه استقبل 50 أضحية بقري، و33 جاموسي، و21 أغنام بإجمالي 104 أضحيات، ومجزر مطوبس استقبل 54 أضحية بقري، و38 جاموسي، و20 أغنام بإجمالي 112 أضحية.

ومجزر قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس استقبل 17 أضحية بقري، و17 جاموسي، و15 أغنام بإجمالي 49 أضحية، ومجزر قلين استقبل 11 أضحية بقري، و29 جاموسي، و7 أغنام بإجمالي 47 أضحية، ومجزر قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين استقبل أضحية واحدة بقري، و13 جاموسي بإجمالي 14 أضحية.

ومجزر سيدي سالم استقبل 21 أضحية بقري، و15 جاموسي بإجمالي 36 أضحية، ومجزر برج البرلس استقبل 4 أضحيات بقري، و7 جاموسي بإجمالي 11 أضحية، ومجزر الرياض استقبل 30 أضحية بقري، و35 جاموسي، و17 أغنام بإجمالي 82 أضحية.