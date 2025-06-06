خوفا من عقاب والده.. طالب إعدادي ينهي حياته في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت عزبة بكير التابعة لقرية شوبر بمركز طنطا في محافظة الغربية، قيام طالب في المرحلة الإعدادية بإنهاء حياته بتناول حبة الغلة السامة، نتيجة خلافات أسرية وخوفًا من رد فعل والده بعد ضبطه يدخن السجائر.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ يفيد بوفاة طالب في ظروف غامضة، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بصحبة سيارة إسعاف، وتبين أن الطالب يُدعى "محمود. ط" ويبلغ من العمر 13 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطالب تناول قرص حفظ الغلال السام داخل منزله، نتيجة حالة من الخوف والانفعال الشديد بعد مشادة مع والده بسبب تدخين السجائر. وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.