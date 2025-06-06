شواطئ الإسكندرية تسجل إقبالًا متوسطًا في أول أيام العيد -صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من المواطنين، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط نسب إشغالات تراوحت بين 20% إلى 50% في أغلب الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي للمحافظة.

وتوافد المئات من الأسر والأفراد ، مع ساعات النهار الأولى لليوم الجمعة على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع أول أيام العيد وسط أجواء طقس ربيعية معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال متوسطة تراوحت بين 20% و50%، بينما لم تتجاوز 20% في القطاع الغربي للمحافظة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والرايات الصفراء التحذيرية على شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة، لافتة إلى أن تلك الأجواء بمثابة فرصة مميزة للمواطنين للتوجه إلى الشواطئ للاستجمام.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وانتشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، على امتداد شواطئ المدينة، لمراقبة الخدمات المقدمة والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة التواجد الميداني لضمان الالتزام والانضباط خلال فترة العيد.

وشملت الجولات التفقدية متابعة أسعار تذاكر الدخول، حيث تم التأكد من التزام الشواطئ بالقيمة الرسمية وعدم وجود تجاوزات مثل فرض إكراميات، كما حرص المفتشون على التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، مع ضمان نظافتها وصيانتها الدورية.

وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، راقب مفتشو الإدارة مدى توفر المسعفين وعمال الإنقاذ، إضافة إلى متابعة التزام الرواد باستخدام البدالات المجهزة بسترات النجاة.

كما تم التأكيد على رفع المخلفات بشكل دوري لضمان نظافة الشواطئ، مع دعوة الزوار إلى المشاركة في الحفاظ على البيئة عبر التخلص من النفايات في الأماكن المخصصة.

وتشهد الإسكندرية، اليوم السبت، أجواء معتدلة لتتراوح بين 27 للعظمى و21 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 68%.