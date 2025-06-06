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في أول يوم العيد.. مصرع شاب في انقلاب سيارة ببني سويف

08:56 ص الجمعة 06 يونيو 2025

إسعاف

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بني سويف – حمدي سليمان:

لقي شاب يبلغ من العمر 24 عامًا مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بمركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف، أثناء توجهه لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مديرية أمن بني سويف، بأنها تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب السيارة قرب الطريق الرابط بين قرية منيل هاني بمدينة اهناسيا، فتم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من التحقيقات أن المتوفى هو عبدالله عبد السميع علي، طالب بكلية الصيدلة، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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