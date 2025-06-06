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الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (صور)

08:09 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (2)
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    الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (4)
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    الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (1)
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    الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (6)
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    الإسكندرية تحتفي بعيد الأضحى في المتنزهات والشواطئ (3)
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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - حازم جودة:

شهدت مدينة الإسكندرية، الجمعة، أجواء احتفالية عمت المتنزهات والشواطئ عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. تجمع المواطنون في كورنيش المدينة والحدائق العامة للاحتفال بأول أيام العيد وسط أجواء من الفرح والبهجة.

تزينت شواطئ الإسكندرية بالأطفال حاملين البالونات والهدايا التي وزعت بعد الصلاة في الساحات والمساجد، ما أضفى أجواءً مميزة على الاحتفالات. شهدت الشواطئ إقبالًا متوسطًا في بداية اليوم مع توقعات بازدياد الزوار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية، مما وفر فرصة مناسبة لقضاء العيد في أجواء ساحلية.

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الإسكندرية عيد الأضحى 2025 صلاة عيد الأضحى شواطئ الإسكندرية
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