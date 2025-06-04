وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المسيحية، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدم وفد المهنئين فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها، والأنبا بولا شفيق، مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية، إلى جانب الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية، وعدد من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بالحضور، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن المصريين نسيج وطني متماسك، تجمعهم المحبة وتوحدهم المناسبات الدينية والوطنية.

وأضاف المحافظ: “نحتفل اليوم بروح الأسرة المصرية الواحدة، ونتمنى أن يعيده الله على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والسلام، وأن تظل الإسماعيلية نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك.”

من جانبهم، أكد ممثلو الأزهر والأوقاف على اعتزازهم بالتلاحم الشعبي الذي يميز المجتمع المصري، مشيرين إلى أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتراحم بين جميع المواطنين.

كما عبّر ممثلو الكنائس المسيحية عن سعادتهم بالمشاركة في تهنئة إخوانهم المسلمين بعيد الأضحى، مؤكدين أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها، وأن ما يجمع المصريين أقوى من أي اختلاف.

واختتم اللقاء بتبادل التهاني والدعوات بأن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن تظل أرض الكنانة رمزًا للتسامح والوحدة الوطنية