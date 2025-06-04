بـ8 إجراءات صحة الدقهلية تعلن الاستعداد لعيد الأضحى

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع إجازة الأضحى المبارك، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وشدد مدكور، على تكثيف المرور الدوري على المستشفيات ومتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية طوال 24 ساعة، لضمان التعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن الأزمات والكوارث، والتأكد من توافرها بكميات كافية لتغطية أية احتياجات طارئة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي، لضمان سرعة التصرف في الحالات الحرجة، إلى جانب متابعة كفاءة مولدات الكهرباء و مخزون الوقود اللازم لتشغيلها، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي بجميع المنشآت الصحية دون انقطاع.

وفى إطار جهود الوقاية، وجّه مدكور بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، خاصة الفنادق والمطاعم والعائمات والنوادي والمتنزهات والكافيهات ومحال الحلويات، بالإضافة إلى سلاسل السوبر ماركت والباعة الجائلين، لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها أو مجهولة المصدر.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه كلف بانتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن التجمعات والمتنزهات العامة لتقديم الخدمات الفورية للمواطنين خلال أيام العيد ، فضلًا عن تكثيف أعمال فرق مكافحة نواقل الأمراض؛ لمنع انتشار أي أمراض معدية والحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.