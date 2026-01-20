إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:41 ص 20/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين.


يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 19-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7155 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2980 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 222525 جينها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 50080 جينه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.6% إلى نحو 4669 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الذهب عيار وقية الذهب وقية الذهب الذهب ارتفاع أسعار الذهب الجنيه الذهب ارتفاع الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
130 عنوانا لهيئة قصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب -(تفاصيل)
أخبار مصر

130 عنوانا لهيئة قصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب -(تفاصيل)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

أوكرانيا مقابل جرينلاند.. مخاوف أوروبية من طموحات ترامب
شئون عربية و دولية

أوكرانيا مقابل جرينلاند.. مخاوف أوروبية من طموحات ترامب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة