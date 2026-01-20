سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين.



يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 19-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7155 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2980 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 222525 جينها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 50080 جينه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.6% إلى نحو 4669 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.