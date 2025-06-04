محافظ قنا يعلن إجراءات موسّعة لاستقبال عيد الأضحى

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، و أنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على مستوى المحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، حيث وافق المجلس على تخصيص مساحة 3000 متر مربع بقرية الكراتية بمركز قوص لإنشاء معهد أزهري، كما تم قبول تبرع بمساحة 900 متر مربع لإقامة محطة صرف صحي بقرية العليقات، بالمركز ذاته، كذلك تمت الموافقة على تعديل عدد من قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية العمرانية بالمحافظة.

وفي إطار دعم المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، أُقرّ تخصيص مساحة 4033 متراً مربعاً بناحية الشعراني بقرية جراجوس، مركز قوص، لإنشاء مدرسة مجانية للصم وضعاف السمع، لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا، كما تمت الموافقة على تخصيص 900 متر مربع بناحية بلاد المال قبلي، قرى القارة بمركز أبوتشت، لإقامة محطة صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية، شدّد المحافظ على ضرورة الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمحال التجارية كبديل لأسطوانات البوتاجاز، مؤكداً ربط إصدار تراخيص التشغيل بالتوصيل الفعلي للغاز، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول المواد القابلة للاشتعال.

وفي سياق الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، وجّه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز السيطرة بديوان عام المحافظة.

كما شدّد على ضرورة التأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية والمخابز، ومتابعة مستوى النظافة العامة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات وتفعيل الإنارة بها، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد أي مخالفات بناء والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتأمين المناطق النيلية، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بمواقف النقل الجماعي لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على النظام العام.

وفي ختام الاجتماع، كلّف المحافظ مديرية الأوقاف بمراجعة جاهزية الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر والأماكن المعتمدة، وتجنّب الذبح في الشوارع، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، وللحد من التكدسات والمخالفات القانونية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة التي يتزامن فيها عيد الأضحى مع منتصف العام الميلادي وقرب نهاية العام المالي، مع التشديد على ربط الأداء الإداري بالنتائج، والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين، بما يحقق رضاهم ويعزز ثقتهم في الأداء الحكومي.