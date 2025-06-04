مصادرة 22 طقم صوت وجهاز بازوكا.. الدقهلية تواجه "التكاتك المزعجة"

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم شن حملة مكبرة على التكاتك المخالفة، وأجهزة الصوت بشوارع مدينة بلقاس، في إطار حملة تهدف لمنع التلوث السمعي الذي تسببه أجهزة الصوت المكبرة المستخدمة، و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وشوارعها، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، للتكاتك بالشوارع.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين.

كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتأكيد على عدم عودتها للأماكن مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع.

في السياق ذاته قادت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، حملة مكبرة على التكاتك المخالفة، بحضور نواب رئيس المركز، محمد الدسوقي، و طه السباعي، والعاملين بإدارات الاشغالات، والحملة الميكانيكية، والمواقف.

أسفرت الحملة المكبرة، عن ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، شملت، مصادرة 15 طقم صوت، و7 جهاز مكبر صوت بازوكا، باجمالي مصادرة 22 من مكبرات الصوت المختلفة من مركبات التوكتوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.