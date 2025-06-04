ختامها مسك.. سعادة طلاب الإعدادية بجنوب سيناء بسهولة أسئلة العلوم

جنوب سيناء – رضا السيد:

سادت حالة من الارتياح والسعادة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، لانتهاء العام الدراسي 2024 -2025، وسهولة أسئلة امتحانات مادتي "العلوم"، "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".

وأكد الطلاب أنه على الرغم من حالة القلق التي انتابتهم اليوم نتيجة لقرار تأخير الإمتحانات بسبب تسريب امتحانات مادة العلوم، إلا أن أسئلة الامتحانات النسخة الاحتياطية التي جرى الدفع بها، جاءت سهلة ومباشرة ومناسبة للطلاب المتوسطين والضعاف، مما ساعد على الهدوء والاطمئنان.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة امتحانات مادتي "العلوم" و "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، قائلين "ختامها مسك"

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت في هدوء وانتظام، ولم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان، وسيجري أعمال التصحيح بكل نزاهة وشفافية.

وكان قد جرى تسريب أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، قبل بدء اللجنة، وقامت مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات من خلال لتأجيل فترة الامتحانات الأولى الخاصة بمادة العلوم.

وأكد مصدر بالمديرية، أنه جرى تداول أسئلة امتحانات مادة العلوم في الساعة 12:30 مساء أمس، وعلى الفور جرى اتخاذ قرار عاجل بتأجيل الامتحانات عن طريق تقديم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأعقبها امتحان مادة العلوم، موضحًا أنه جرى استبدال أسئلة الامتحانات التي تم تسريبها بنسخة الأسئلة الاحتياطية.

كما أكد المصدر أنه جرى إحالة الموضوع للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.