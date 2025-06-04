123 ساحة ومسجد.. أماكن صلاة عيد الأضحى في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:



خصصت مديرية أوقاف السويس 123 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على إدارات الأحياء الخمس، بزيادة تماثل الضعف عن عدد ساحات العام الماضي وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة.



وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن المديرية أعدت خطة شاملة لضمان خروج الصلاة في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة الروحانية.



وهيأت أوقاف السويس الساحات والمساجد الكبرى بكافة الوسائل التي تضمن راحة المصلين، بما يشمل توفير أنظمة صوتية متطورة، وإعداد أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف راضي أنه كلف نخبة من الأئمة المتميزين بإلقاء خطبة العيد، بما يعكس مقاصد هذه الشعيرة المباركة، ويركز على معاني الرحمة والتواصل الاجتماعي.



وشدد على تحقيق أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل الساحات والمساجد، وتسهيل دخول وخروج المصلين دون أي تزاحم، مع التأكيد على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للساحات، بعيدًا عن أي مظاهر توظيف غير لائقة.



وخصصت المديرية أماكن مستقلة للنساء في جميع الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تداخل الصفوف بين الرجال والنساء، وتكليف الواعظات المعتمدات بالإشراف على ترتيب مصليات السيدات، والتفاعل مع أي استفسارات دينية خلال الصلاة، بما يعزز أجواء الراحة والسكينة للجميع.



وينشر موقع مصراوي أماكن ساحات صلاة العيد في أحياء السويس، والتي تغطي كافة الضواحي السكنية حيث راعت المديرية التوزيع الجغرافي لأماكن المساجد والساحات.



ومن أبرز الساحات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد بالسويس ساحة الجامع الكبير وساحة الخالدين بحي فيصل، ومسجد الغريب وبدر بحي السويس، ومساجد المجاهدين ونور الإيمان والأربعين وجليدان بحي الاربعين، والامامين والدايم وأبو بكر الصديق بحي الجناين، ونبي الله صالح ونبي الله يحيي وخالد بن الوليد بحي عتاقة.





